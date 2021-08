Adidas : veut voir plus haut

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'équipementier sportif Adidas annonce relever ses perspectives de ventes et de rentabilité pour l'ensemble de l'exercice 2021. Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires a grimpé de 52% à 5,077 Milliards d'euros, tandis que le bénéfice d'exploitation s'établit à 543 ME, dépassant le consensus de place qui était établi à 5 Milliards d'euros et à 460 ME.

Le groupe s'attend désormais à une progression hors effets de changes de ses ventes annuelles allant jusqu'à 20% et à ce que le bénéfice net des activités poursuivies atteigne 1,4 à 1,5 Milliard d'euros, contre 1,25 à 1,45 Milliard estimé précédemment. Les ventes ont quasiment doublé en Amérique du Nord et en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord au cours du trimestre, mais elles ont reculé de 16% en Chine...