Adidas : plonge après un gros warning !

(Boursier.com) — Adidas chute de près de 9% à 104 euros à Francfort. Le géant des articles de sport a lancé un avertissement sur ses résultats - son deuxième en trois mois - afin de prendre en compte une détérioration des tendances de trafic dans les magasins en Grande Chine, et une importante accumulation de stocks sur fond de ralentissement de la demande sur les marchés occidentaux depuis septembre. La marque aux trois bandes table désormais sur une croissance, hors effets de change, d'environ 5%, contre 5% à 10% auparavant. La marge opérationnelle est attendue à 4% contre 7% précédemment. La société a par ailleurs précisé que ses bénéfices annuels seraient érodés par environ 500 ME de coûts exceptionnels liés à des problèmes tels que la fin de ses opérations en Russie.

Sur la base des chiffres préliminaires, les revenus ont augmenté de 4% (hors effet devises) au cours du troisième trimestre malgré une forte baisse à deux chiffres en Grande Chine, reflétant la poursuite des restrictions généralisées liées au Covid-19 ainsi que d'importantes reprises de stocks. La marge brute a diminué de 1 point de pourcentage, à 49,1%, et la marge opérationnelle a atteint 8,8%, contre 11,7% un an plus tôt. Enfin, le résultat net des activités poursuivies s'est élevé à 179 ME contre 479 ME.

Alors que Kasper Rorsted va quitter la navire l'année prochaine, le prochain directeur général d'Adidas ne devrait pas manquer de travail.