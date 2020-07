Adidas : nouvel ajustement

Adidas : nouvel ajustement









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Adidas reprend 0,5% ce jeudi à 237,80 euros à Francfort, alors que le broker Bank of America reste 'neutre' sur le dossier, mais a ajusté prudemment son cours cible de 275 à 265 euros. Le partenariat conclu à grand renfort de publicité entre Gap et 'Yeezy', la marque emmenée par le rappeur Kanye West, rend prudent le marché... Bank of America est d'ailleurs favorable à cette nouvelle collaboration pour Gap, même s'il s'interroge sur la stratégie du détaillant américain.

Est-ce un simple "coup" ?

La personnalité même du rappeur qui dit viser la présidence aux Etats-Unis laisse les analystes sceptiques, BoA demeurant d'ailleurs à "sous-performance" sur le titre Gap à Wall Street. Selon le broker, l'accord accélère la démocratisation de 'Yeezy', tandis que le groupe allemand avec lequel Kanye West a commercialisé des paires de baskets "haut de gamme" pourrait en prendre ombrage.

Jefferies était lui aussi resté "neutre" sur le titre Adidas en visant un cours de seulement 220 euros, alors que le groupe a fait état d'une chute de ses résultats trimestriels sur les trois premiers mois de l'année, le bénéfice net des opérations s'étant effondré de 97% à 20 ME pour un chiffre d'affaires en retrait de 19% à 4,75 MdsE à change constant. La marge brute a reculé de 4,2 points à 49,3% et le profit opérationnel a fondu de 93% à 65 ME.

Sous tension

Si la situation s'est améliorée en Chine depuis le début du mois d'avril, le groupe anticipe malgré tout des baisses de revenus et de résultats encore plus prononcées au deuxième trimestre qu'au cours des trois premiers mois de l'année : les ventes à change constant sont ainsi attendues en repli de plus de 40% par au niveau de l'année précédente et le résultat d'exploitation devrait être négatif.

En conséquence, Adidas n'est toujours pas en mesure de fournir des perspectives pour l'ensemble de l'année 2020 qui tiennent compte de cet impact. La société disposait d'une trésorerie nette de 1,98 milliard d'euros à la fin mars...