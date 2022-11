Adidas : Moody's menace

(Boursier.com) — Moody 's Investors Service abaisse la perspective associée à la note crédit long terme A2 d'Adidas de stable à négative. "Le changement de perspective reflète la réduction significative de la rentabilité d'Adidas en 2022 et un environnement économique de plus en plus difficile", explique Guillaume Leglise, analyste principal chez Moody's. " La société fait face à des stocks élevés et à une faible demande des consommateurs en Europe et aux États-Unis, tandis que les conditions commerciales en Chine restent difficiles, ce qui limitera l'amélioration des bénéfices au cours des 12 à 18 prochains mois et se traduira probablement par une pression à la baisse sur les notes".