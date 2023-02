Adidas : Moody's dégrade sa notation

(Boursier.com) — Moody 's Investors Service vient de dégrader les notes senior non garantie et émetteur long terme d'Adidas de 'A2' à 'A3'. Moody's a également abaissé la note émetteur à court terme de 'Prime-1' à 'Prime-2'. Les perspectives restent 'négatives'. L'agence explique que sa décision est motivée par le gros avertissement sur les bénéfices 2023 annoncé par la société le 9 février, signalant une nouvelle révision à la baisse importante et inattendue des données financières et des mesures de crédit de la société pour les 12 à 18 prochains mois. Cet avertissement sur résultats intervient à un moment où Adidas était déjà assez faiblement positionné dans la catégorie de notation A2, avec une perspective négative depuis novembre 2022. Alors que Moody's s'attendait à une faible performance opérationnelle au cours des 12 à 18 prochains mois, les prévisions réelles sont bien en deçà des attentes de l'agence.