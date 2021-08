Adidas : Messi en "Une"

Adidas : Messi en "Une"









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'équipementier sportif Adidas qui a annoncé hier relever ses perspectives de ventes et de rentabilité pour l'ensemble de l'exercice 2021 est soutenu par le broker JP Morgan qui reste neutre sur le dossier mais avec un cours cible ajusté en hausse à 375 euros. Le titre cote actuellement 313 euros à Francfort en léger repli de 0,9%. Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires du groupe a grimpé de 52% à 5,077 Milliards d'euros, tandis que le bénéfice d'exploitation s'établit à 543 ME, dépassant le consensus de place qui était établi à 5 Milliards d'euros et à 460 ME.

Adidas s'attend désormais à une progression hors effets de changes de ses ventes annuelles allant jusqu'à 20% et à ce que le bénéfice net des activités poursuivies atteigne 1,4 à 1,5 Milliard d'euros, contre 1,25 à 1,45 Milliard estimé précédemment. Les ventes ont quasiment doublé en Amérique du Nord et en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord au cours du trimestre, mais elles ont reculé de 16% en Chine...

Dans l'actualité du groupe, le départ fracassant de Léo Messi de Barcelone, l'un des ambassadeurs de la marque aux trois bandes, est particulièrement commenté, relançant toutes les spéculations sur sa prochaine destination sportive. Parmi les clubs susceptibles de l'accueillir, le PSG et Manchester City figurent toujours en haut de la liste...