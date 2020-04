Adidas : les résultats s'effondrent avec la crise du Covid-19

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Plombé par la pandémie de Covid-19, Adidas fait état d'un plongeon de ses résultats trimestriels. Sur les trois premiers mois de l'année, le bénéfice net des opérations continues s'est effondré de 97% à 20 ME pour un chiffre d'affaires en retrait de 19% à 4,75 MdsE à (change constant). La marge brute s'effrite de 4,2 points à 49,3% et le profit opérationnel fond de 93% à 65 ME.

Si la situation s'améliore en Chine depuis le début du mois d'avril, le géant allemand des articles de sport souligne qu'à l'heure actuelle, plus de 70% de son parc de magasins est encore fermé. L'entreprise utilise la flexibilité de sa base de coûts d'exploitation mais s'abstient largement de prendre des mesures qui compromettraient ses perspectives. En conséquence, elle anticipe des baisses de revenus et de résultats encore plus prononcées au deuxième trimestre qu'au cours des trois premiers mois de l'année : les ventes (à change constant) sont attendues en repli de plus de 40% par au niveau de l'année précédente et le résultat d'exploitation devrait être négatif.

Compte tenu des incertitudes, principalement en ce qui concerne la durée des fermetures de magasins et le rythme de la normalisation après la réouverture des points de vente, l'évolution de l'épidémie de coronavirus et son impact sur l'activité de l'entreprise ne peuvent être prévus à ce stade. En conséquence, Adidas n'est toujours pas en mesure de fournir des perspectives pour l'ensemble de l'année 2020 qui tiennent compte de cet impact. La société disposait d'une trésorerie nette de 1,98 milliard d'euros à fin mars.