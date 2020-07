Adidas : dos au but

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Adidas recule de 0,7% ce vendredi à 242,90 euros, alors que le broker Jefferies reste "neutre" sur le titre en visant un cours de seulement 220 euros. Le groupe a fait état d'une chute de ses résultats trimestriels sur les trois premiers mois de l'année, le bénéfice net des opérations continues s'étant effondré de... 97% à 20 ME pour un chiffre d'affaires en retrait de 19% à 4,75 MdsE à change constant. La marge brute a reculé de 4,2 points à 49,3% et le profit opérationnel a fondu de 93% à 65 ME.

Si la situation s'est améliorée en Chine depuis le début du mois d'avril, le groupe anticipe malgré tout des baisses de revenus et de résultats encore plus prononcées au deuxième trimestre qu'au cours des trois premiers mois de l'année : les ventes à change constant sont ainsi attendues en repli de plus de 40% par au niveau de l'année précédente et le résultat d'exploitation devrait être négatif.

En conséquence, Adidas n'est toujours pas en mesure de fournir des perspectives pour l'ensemble de l'année 2020 qui tiennent compte de cet impact. La société disposait d'une trésorerie nette de 1,98 milliard d'euros à la fin mars...