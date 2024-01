Adeunis : Webdyn relève le prix de l'offre

(Boursier.com) — Adeunis a été informée de la décision de la société Webdyn (groupe Flexitron) d'améliorer le prix unitaire des actions dans le cadre du projet d'offre publique d'achat simplifiée obligatoire porté à un prix définitif de 0,399 euro (coupon attaché) par action, sans condition d'atteinte d'un certain montant de chiffre d'affaires d'Adeunis pour l'exercice clos le 31 mars 2024 et, par conséquent, sans potentiel complément de prix.

Pour rappel, le prix par action initialement annoncé dans le cadre de l'Offre se composait d'un prix ferme de 0,175 euro (coupon attaché) assorti, le cas échéant, d'un complément de prix :

- de 0,175 euro par action, si le chiffre d'affaires d'Adeunis pour l'exercice clos le 31 mars 2024 était compris entre 5 ME et 5,3 ME, représentant alors un prix définitif par action de 0,350 euro ;

- de 0,224 euro par action, si le chiffre d'affaires d'Adeunis pour l'exercice clos le 31 mars 2024 dépassait 5,3 ME, représentant alors un prix définitif par action de 0,399 euro.

Pour rappel, l'offre publique d'achat simplifiée visera également un BSA en circulation, dont le prix est toujours en cours d'évaluation, permettant de souscrire un nombre d'actions représentant 3,09% du capital d'Adeunis à un prix par action très significativement supérieur au prix de l'offre publique d'achat. Le dépôt du projet d'Offre devrait intervenir au premier trimestre 2024.