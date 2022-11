Adeunis veut obtenir un EBE ajusté proche de l'équilibre en 2022-2023

(Boursier.com) — Dans un contexte global qui demeure complexe, avec notamment des tensions persistantes sur la 'supply chain' et les approvisionnements qui ont limité les déploiements sur ce semestre, Adeunis a réussi à faire progresser son chiffre d'affaires de +3,8%, grâce à son organisation éprouvée et un niveau de commandes solide. Il s'établit à 2,68 millions d'euros au 1er semestre 2022-2023 (2,58 ME un an plus tôt).

Par activité, le chiffre d'affaires des solutions IIoT "catalog range" a atteint 2,22 ME, en croissance de +4,5%, démontrant toute la résilience de l'activité face aux tensions sur sa 'supply chain' et la position solide d'Adeunis sur son marché. En effet, Adeunis continue de rencontrer une demande croissante de la part des Grands Comptes, mais les difficultés d'approvisionnements viennent limiter les déploiements.

L'EBE ajusté semestriel devrait ressortir en léger retrait par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent (-0,1 ME).

Perspectives

Adeunis ambitionne à nouveau de réaliser une croissance de son activité portée par un marché qui conserve un dynamisme important, sous l'effet de drivers profonds, notamment le Smart Building et ses obligations règlementaires (décrets tertiaire, décret BACS, loi climat...). Toutefois, les tensions sur le marché des composants et l'environnement géopolitique devraient perdurer au second semestre avec des impacts persistants sur l'activité et les marges d'Adeunis. Dans ce contexte, Adeunis a déployé tout un éventail de mesures afin de contrôler et anticiper les tensions sur ses approvisionnements, notamment par la sécurisation de ceux-ci auprès des fournisseurs et par un programme de refonte de l'architecture interne de sa gamme de produits, plus simple, plus résiliente et moins dépendante des composants électroniques. L'EBE semestriel devrait ainsi ressortir en léger retrait par rapport au premier semestre de l'exercice précédent.

Sur l'ensemble de l'exercice 2022/2023, l'ambition d'Adeunis demeure d'obtenir un EBE ajusté qui tend vers l'équilibre, malgré l'impact conséquent du contexte inflationniste. Aussi, afin de répercuter l'impact inflationniste sur l'ensemble de la chaine de valeur de l'IIoT, Adeunis a procédé à une augmentation de ses tarifs sur les nouveaux contrats à partir du 1er septembre 2022.

En parallèle, Adeunis a poursuivi le développement de sa gamme de produits 5G et des services associés, avec le soutien de plan France Relance. Elle constitue un relai de croissance et d'avenir en adressant un nouveau marché qui permettra la massification de l'IoT sur la verticale du bâtiment. Pour financer sereinement son plan d'action, Adeunis a souscrit un prêt à l'innovation de 350 kE auprès de Bpifrance qui renforce ainsi son soutien et son rôle de partenaire privilégié d'Adeunis.

Par ailleurs, un prêt garanti par l'Etat additionnel à hauteur de 600 kE a été contracté pour ajouter à la solidité financière de l'entreprise et accroître sa visibilité sur son marché.

A moyen terme, Adeunis ambitionne plus que jamais de devenir un acteur de référence du marché de l'IIoT.