Adeunis va passer une dépréciation sur stock

(Boursier.com) — Dans le cadre des travaux comptables en cours initiés à la suite de la prise de contrôle en décembre 2023 par la société Webdyn (groupe Flexitron) avec pour objectif de refléter la valeur patrimoniale actuelle d'Adeunis ainsi qu'en prévision de la clôture de l'exercice au 31 mars 2024, une analyse approfondie de la valeur du stock a été réalisée.

Le stock au bilan d'Adeunis a particulièrement augmenté au cours des derniers mois, à la fois en volume pour couvrir les prévisionnels de ventes et en valeur sous l'effet de l'inflation liée à la raréfaction des composants après la crise sanitaire. La valeur comptable du stock est ainsi passée de 1,3 millions d'euros au 31 mars 2022 à 2,1 ME au 31 mars 2023 et environ à 2,4 ME à date.

La valeur de ce stock est aujourd'hui dégradée pour les raisons suivantes :

- la fin de la crise d'approvisionnement en composants, qui avait entrainé un retard dans les livraisons et la constatation d'un surstock par la société en 2023, alors que la demande de ces composants ainsi que leur valeur marchande sont à ce jour fortement dévaluées ;

- le basculement fin 2023 vers une nouvelle technologie de connectivité qui a entraîné la désuétude des composants et produits finis de la société reposant sur l'ancienne technologie ; et

- une faiblesse du marché, compte tenu de la fin de la crise sanitaire, sur certaines gammes de produits finis de la société surstockées et sur lesquelles cette dernière a enregistré une très faible rotation voire aucune rotation au cours de l'exercice 2023-2024.

En conséquence, Adeunis prévoit d'enregistrer une dépréciation estimée aux alentours de 700 kE de la valeur de ses stocks au 31 mars 2024, ce qui impactera du même montant le résultat d'exploitation de l'exercice 2023-2024.

Cette estimation non auditée a été revue par le Conseil d'administration d'Adeunis et sera revue par le Commissaire aux comptes de la société dans le cadre de la clôture des comptes de l'exercice 2023-2024.