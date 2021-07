Adeunis : un résultat net de -0,4 ME

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de l'exercice 2020/2021 du nouveau périmètre de Adeunis s'élève à 5,3 ME contre 6,1 ME un an plus tôt.

L'EBE ajusté ressort, en nette progression sur l'ensemble de l'exercice, à 9 KE.

Le résultat d'exploitation ajusté atteint -284 KE vs. -1,9 ME. Pour sa part, le résultat net s'élève à -466 KE contre 1,2 ME.

Adeunis annonce son ambition d'un EBE ajusté positif pour l'exercice à venir.