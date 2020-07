Adeunis : un résultat annuel de 1,1 ME

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du nouveau périmètre d'Adeunis ressort à 6,1 ME pour l'exercice 2019/2020, en baisse de 6%, la crise sanitaire ayant contraint certains clients à décaler une partie de leurs commandes, notamment en raison de contraintes logistiques.

Le résultat d'exploitation atteint -2,4 ME, en amélioration de 1,2 ME sur un an.

Le résultat exceptionnel atteint 1,4 ME en lien principalement avec les 6,5 ME issus de la cession de Vokkero et utilisés pour partie au le remboursement de la dette du Groupe.

Finalement, le résultat net de la Société pour l'exercice 2019/2020 ressort à 1,2 ME contre - 5,3 ME lors de l'exercice précédent.

Au 31 mars 2020, Adeunis présente des capitaux propres de 4 ME et une trésorerie nette de 1,1 ME.

La société vise le retour à un EBE normatif à l'équilibre hors élément exceptionnel tel que la dépréciation de stocks au cours de l'exercice 2020/2021...