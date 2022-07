Adeunis : toujours des tensions sur le marché des composants électroniques

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires d'Adeunis sur l'exercice 2021-2022 s'élève à 6,15 millions d'euros, en croissance de +16% (5,31 ME un an plus tôt).

L'EBE ajusté, intégrant le CIR, a atteint un niveau de quasi-équilibre à -18 kE, grâce notamment à la poursuite du strict contrôle des charges et à une organisation interne permettant de sécuriser les approvisionnements malgré les tensions sur le marché des composants électroniques.

Le résultat net s'élève à -397 kE, comprenant un résultat financier négligeable et un produit d'impôt lié au CIR. Il était de-466 kE un an plus tôt, et s'améliore donc de 69 kE.

Situation financière saine

Au 31 mars 2022, Adeunis présente des capitaux propres de 3,21 ME. La trésorerie nette ressort à 1,15 ME, avec une trésorerie disponible de 2,49 ME, stable sur 12 mois, pour un endettement financier de 1,34 ME composé d'un prêt long terme garanti par l'Etat de 825 kE, d'un prêt innovation Bpifrance de 157 kE à 0% d'intérêts et d'un nouveau prêt à l'innovation de 350 kE, destiné au renouvellement de la gamme.

Cette situation financière saine, caractérisée par une trésorerie nette positive et des dettes long terme, a permis de soutenir la dynamique de croissance d'Adeunis et d'absorber les chocs externes, tels que les tensions sur le marché des composants électroniques.

Nouvelles perspectives de croissance pour l'exercice 2022-2023

"Au cours de cet exercice 2021-2022, nous avons poursuivi notre stratégie autour des solutions IIoT standardisées permettant de répondre à des besoins de déploiements de plus en plus importants. En effet, la croissance du secteur est portée par l'urgence climatique nécessitant la maîtrise de la consommation d'énergie et la réduction de l'empreinte carbone. Ces déploiements sont par ailleurs soutenus par les obligations règlementaires (décret BACS et Tertiaire, loi climat, etc.). Cette urgence a notamment mis en lumière la nécessité d'une gestion centralisée et optimisée, au travers de solutions IoT. Toutefois, des tensions sur les approvisionnements en composants électroniques au cours de l'exercice ont limité la croissance et ont eu un impact sur les marges de la Société en raison de la hausse des prix. Dans ce contexte, nous déployons tout un éventail de mesures afin de poursuivre la dynamique de déploiement de nos produits, en France et bientôt à nouveau à l'international, et réduire la tension sur les marges de la société", indique Frank Fischer, Président-Directeur Général d'Adeunis

Pour l'exercice 2022-2023 à venir, Adeunis ambitionne à nouveau de réaliser une croissance de son activité portée par un marché conservant un dynamisme important, sous l'effet de drivers profonds, notamment le Smart Building et ses obligations règlementaires (décrets tertiaire, décret BACS, loi climat...). Toutefois les tensions sur le marché des composants devraient perdurer en 2022-2023 avec des impacts possibles sur l'activité et les marges d'Adeunis. L'impact des approvisionnements sur les marges ne devrait pas s'alourdir lors du prochain exercice, mais va continuer de peser significativement sur la capacité de la société à reconstituer celles-ci.

Adeunis a poursuivi le développement de sa gamme de produits 5G et des services associés. Pour financer sereinement son plan d'action, Adeunis a souscrit un prêt à l'innovation de 350 kE auprès de Bpifrance et signé, post-clôture, un prêt garanti par l'Etat additionnel à hauteur de 600 kE.

A moyen terme, Adeunis ambitionne de devenir un acteur de référence du marché de l'IIoT.