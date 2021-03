Adeunis teste la connectivité NB-IoT dans plusieurs pays

Adeunis teste la connectivité NB-IoT dans plusieurs pays









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Après avoir travaillé avec succès sur le protocole LTE-M1 en 2019, Adeunis s'est concentrée sur le protocole NB-IoT en 2020. Après plusieurs mois de recherche et développement, Adeunis a finalisé son premier capteur intégrant cette technologie. Ce projet était en plusieurs phases : de l'étude de marché aux développements, puis les tests grandeur nature, réalisés en France avec SFR et également via de multiples partenaires aux quatre coins du monde.

Adeunis se positionne aujourd'hui sur des applications dédiées principalement au Smart Building, avec des besoins en débit relativement faibles et des exigences de durée de vie importantes. La société a choisi en 2020 de se focaliser sur le NB-IoT pour sa nouvelle gamme. Par ailleurs, sa compatibilité avec la technologie 5G en déploiement, fait du protocole NB-IoT un atout majeur pour la mise en place de projets IIoT autonomes performants. Durant plusieurs mois, les équipes R&D et marketing d'Adeunis ont ainsi travaillé sur la compréhension du protocole NB-IoT et son intégration à l'un des capteurs Adeunis. Les travaux d'innovation et de marketing ont permis dans un premier temps, de développer un nouveau capteur impulsionnel Pulse, dédié à la télé-relève de compteurs. Best-seller Adeunis depuis sa sortie, le capteur Pulse correspond parfaitement aux cas d'usage réels en NB-IoT ainsi qu'aux attentes du marché sur cette technologie.

Une collaboration avec SFR

Une fois la conception finalisée et les premiers capteurs industrialisés est venue la phase de tests terrain. Afin de valider la performance du réseau dans de multiples environnements, des essais ont été effectués durant plusieurs mois avec les partenaires d'Adeunis en France, en Italie, en Suisse ainsi qu'en Australie et en Nouvelle-Zélande où la demande est particulièrement forte.

En France, Adeunis collabore étroitement avec SFR qui a fait le choix de déployer pour ses clients une connectivité NB-IoT sur l'ensemble du territoire. Après plusieurs tests terrain concluants à différent endroit du territoire, Adeunis et SFR accompagnent désormais des projets autour de la télé-relève de compteurs grâce au capteur Pulse.

L'objectif pour les deux parties est de développer la digitalisation des infrastructures françaises à travers ce nouveau réseau LPWAN.