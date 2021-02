Adeunis : retenu par Eritherm pour ses solutions IoT

Adeunis : retenu par Eritherm pour ses solutions IoT









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Afin de monitorer les équipements techniques du bâtiment et d'optimiser les services de maintenance associés, Eritherm a choisi d'intégrer les solutions IoT Adeunis. En effet, Adeunis, en partenariat avec l'éditeur de solutions de GMAO Twipi Group et Citron, éditeur de plateformes logicielles destinées à la digitalisation de la gestion énergétique des bâtiments ont mis en place une solution IoT commune, permettant à Eritherm, spécialiste de l'exploitation d'installations thermiques, d'optimiser le suivi de la maintenance des équipements techniques de plusieurs bâtiments résidentiels et culturels.

La solution complète apportée par Adeunis, Citron et Twipi Group, est utilisée dans le cadre de plusieurs applications :

- relève des données de compteurs d'eau et de gaz pour suivre, analyser et optimiser les consommations, (capteurs PULSE d'Adeunis) ;

- suivi de la température ambiante et l'humidité à l'intérieur d'un bâtiment, afin d'adapter au mieux l'utilisation du chauffage, (capteurs TEMP d'Adeunis) ;

- analyse de la température des réseaux d'Eau Chaude Sanitaire (ECS) afin de contrôler la non-prolifération de la bactérie mortelle légionelle (capteurs TEMP2S d'Adeunis).

Dans les mois à venir, l'objectif pour Eritherm est de déployer ces solutions IoT sur de plus en plus de bâtiments et également de mettre en place de nouveaux cas d'usage comme la surveillance des systèmes de ventilation.