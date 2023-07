Adeunis : Résilience affichée dans une année de transition

(Boursier.com) — Adeunis , l'expert des solutions IoT pour la gestion du bâtiment (Smart Building), présente ses résultats pour l'exercice 2022/2023 (période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023). Les comptes au 31 mars 2023 ont été arrêtés par le Conseil d'Administration réuni ce jour. Les procédures d'audit des comptes ont été effectuées.

Adeunis annonce un chiffre d'affaires de 5,5 ME, perturbé par des tensions qui ont affecté ponctuellement le niveau de commandes. Le groupe souligne la bonne tenue de la marge brute à 46% (-2 points), prouvant la capacité à contenir les impacts inflationnistes. L'EBE ajusté est à -0,3 ME démontrant la résilience de la structure. La Dette nette est de 0,8 ME. Le groupe a l'ambition de s'inscrire dans un nouveau cycle de croissance, grâce aux atouts de l'entreprise et à la volonté d'être un acteur de la concentration du secteur de l'IIoT.

Jean-Luc Baudouin Président-Directeur Général d'Adeunis, déclare : "Nous évoluons sur un marché international qui gagne en maturité et notre ambition est de l'adresser dans son ensemble. L'IoT devient incontournable pour répondre aux grands enjeux de notre époque, notamment dans le Smart Building avec la nécessité grandissante d'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments, en parallèle d'obligations règlementaires croissantes sur la performance énergétique des bâtiments. Adeunis a connu un exercice de transition cette année, nous avons poursuivi notre stratégie autour des solutions IIoT standardisées permettant de répondre à des besoins de déploiements de plus en plus importants. Toutefois, des tensions persistantes sur les approvisionnements en composants électroniques au cours de l'exercice ont limité ponctuellement la croissance. En parallèle, nous avons su atténuer l'impact inflationniste sur nos marges grâce à notre excellence opérationnelle.

Conscients des besoins du marché en nouvelles technologies notamment, pour le smart metering, mais également en produits plus sobres en composants, nous avons lancé deux nouvelles gammes de produits, notamment notre offre 5G. Grâce à notre nouveau positionnement et un déploiement international ambitieux, nous avons des atouts pour jouer un rôle dans la concentration d'un secteur qui gagne en maturité. Ceci nous permettrait de nous inscrire progressivement dans un nouveau cycle de croissance."