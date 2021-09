Adeunis reçoit Cédric O

(Boursier.com) — Le Secrétaire d'État chargé de la Transition numérique et des communications électroniques, Cédric O était en visite à Crolles, vendredi 3 septembre, chez Adeunis. Cette visite de Cédric O chez l'expert des capteurs et solutions IoT s'inscrit dans le cadre d'un déplacement en Isère, afin de valoriser les opportunités économiques liées à l'innovation numérique pour ce territoire.

Rappelons qu'un vaste programme d'accélération de la 5G et plus largement des futures technologies de communication a été lancé en septembre 2020 par le Gouvernement dans le cadre du plan France Relance. L'objectif de ce programme est de permettre à la France de saisir l'ensemble des opportunités offertes par la 5G et de se positionner à la pointe des futures technologies de réseaux, le tout en créant de nouveaux emplois. Dans le cadre de cet appel à manifestation d'intérêt "Solutions souveraines pour les réseaux de télécommunication", Adeunis, à travers son projet "5G for IoT", a obtenu en juillet dernier un financement de 600 kE afin de conforter son avance technologique dans le domaine de l'IoT 5G et d'accélérer le développement d'innovations à forte valeur ajoutée.

"C'est une grande reconnaissance pour Adeunis et pour les travaux de recherche menés par nos équipes autour des technologies 5G et de l'IoT. Nous sommes très fiers de la confiance de l'Etat en notre capacité à contribuer au déploiement et à l'essor de ces nouvelles technologies et à la garantie du savoir-faire français", commente Frank Fischer, PDG d'Adeunis.

Vendredi, l'action Adeunis a pris 9,16% à 2,86 euros. Sur la semaine, le titre est en rebond de 15,3%.