Adeunis présent au salon MtoM Embedded

Adeunis présent au salon MtoM Embedded









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Adeunis , expert des solutions IoT pour le Smart Building, la Smart City et la Smart Industrie, annonce qu'il sera présent au salon MtoM Embedded les 23 et 24 septembre prochains à Paris. Il y présentera sa gamme de capteurs et solutions IoT, ainsi que ses travaux d'innovation autour de l'Intelligence Artificielle, du Edge Computing et du Cellular IoT.