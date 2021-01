Adeunis : perte semestrielle de 0,6 ME

Adeunis : perte semestrielle de 0,6 ME









(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires semestriel 2020/2021 du nouveau périmètre d'Adeunis s'élève à 2 ME contre 3,100 ME un an plus tôt.

L'EBE normatif du premier semestre 2020/2021 ressort à -0,6 ME en progression de +373 kE par rapport au premier semestre 2019/2020.

Après prise en compte de la dotation aux amortissements et provisions, le résultat d'exploitation atteint -0,8 ME.

Le résultat net s'élève à -0,6 ME.

Perspectives

La société renouvelle son ambition d'un EBE normatif à l'équilibre au cours de l'exercice 2020-2021, espéré dans le courant du 2nd semestre 2020-2021, et confirme ainsi sa capacité à poursuivre l'exécution de sa feuille de route, malgré un environnement économique instable, grâce aux fruits de son travail global de rationalisation de son outil de production et à une visibilité financière retrouvée. Au-delà, Adeunis ambitionne plus que jamais de devenir un acteur de référence du marché de l'IIoT.

Adeunis n'a pas reçu de signaux indiquant la remise en cause des programmes d'importance stratégique pour ses clients. Ceux-ci devraient pouvoir se poursuivre dès que la situation sanitaire sera stabilisée.

En parallèle, si le processus initié en vue d'un potentiel rapprochement avec un industriel qui pourrait aboutir à un changement de contrôle reste une orientation stratégique pour l'entreprise, Adeunis poursuit sa structuration de façon indépendante et consolide sa position, son offre et sa rentabilité opérationnelle.