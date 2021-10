Adeunis : partenaire du Pavillon France à l'Exposition universelle de Dubaï en 2022

(Boursier.com) — Adeunis va représenter la France à l'Exposition universelle de Dubaï, aux côtés de la French Fab et de Business France, durant la quinzaine "Penser les villes intelligentes et les territoires durables de demain". L'entreprise rejoint un écosystème innovant afin de penser les villes de demain et de contribuer à faire rayonner l'excellence française.

D'ici 2030, la planète comptera 43 villes géantes de plus de 10 millions d'habitants et 68% de la population mondiale vivra en zone urbaine d'ici 2050. Repenser la ville pour faire face à cette urbanisation croissante est un défi majeur : surpopulation, changement climatique, qualité de l'environnement, accès à l'énergie... Les enjeux sont nombreux. L'Exposition universelle de Dubaï se tient du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022 à Dubaï, aux Emirats Arabes Unis (EAU) autour du thème "Connecter les esprits, construire le futur" et 3 sous-thèmes : durabilité, opportunité et mobilité.

Pendant 6 mois, tous les pays du monde seront rassemblés pour réfléchir, collaborer, et présenter des solutions concrètes et durables afin de construire ensemble le monde post-crise. Jamais autant de pays n'auront été réunis pour tenter de répondre aux grands enjeux du siècle et pour trouver ensemble des solutions à des problèmes mondiaux.

Le Pavillon France à l'Exposition universelle sera une vitrine, témoin de l'excellence et du savoir-faire français.

"Adeunis est fier d'exposer son savoir-faire sur le Pavillon France afin de contribuer à développer des solutions pour réduire la consommation d'énergie et l'empreinte carbone, et améliorer la qualité de l'air intérieur pour le confort des usagers. C'est un privilège que de participer au rayonnement de l'écosystème innovant français en présentant nos solutions" indique Frank Fischer, PDG d'Adeunis.

Rappelons que le Pavillon France a pour ambition de témoigner de l'engagement de la France dans la construction de demain pour une société durable au travers d'initiatives et d'actions politiques, économiques, culturelles et sociales.