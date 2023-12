Adeunis : OPAS en vue

(Boursier.com) — Adeunis va être racheté par Flexitron Group. Suspendu en Bourse depuis ce matin, l'expert des solutions IIoT (Industrial Internet of Things) annonce la signature d'un accord relatif à l'acquisition d'une participation majoritaire représentant 53,22% de son capital par Webdyn, société française filiale de Flexitron Group, ainsi que l'injection des fonds supplémentaires indispensables à la poursuite de l'activité d'Adeunis.

L'accord signé ce lundi 4 décembre prévoit l'acquisition par Webdyn d'une participation majoritaire composé de 1.222.933 actions Adeunis détenues par TempoCap et Capital Export et représentant 53,22% des actions en circulation, à un prix ferme de 0,175 euro (coupon attaché) assorti, le cas échéant, d'un complément de prix :

- de 0,175 euro par action, si le chiffre d'affaires d'Adeunis pour l'exercice clos le 31 mars 2024 est compris entre 5 ME et 5,3 ME, représentant alors un prix définitif par action de 0,350 euro ;

- de 0,224 euro par action, si le chiffre d'affaires d'Adeunis pour l'exercice clos le 31 mars 2024 dépasse 5,3 ME, représentant alors un prix définitif par action de 0,399 euro.

L'objectif est de finaliser l'acquisition du bloc majoritaire avant la fin de l'année afin de laisser aux parties le temps nécessaire à l'organisation des opérations requises pour la réalisation de la cession des actions. Webdyn prévoit de financer cette opération sur fonds propres.

Au-delà de la prise de contrôle de la Société et en raison notamment des besoins de trésorerie d'Adeunis à très court terme, il sera indispensable pour Webdyn de procéder, avant le dépôt de l'offre publique d'achat, à une injection de fonds supplémentaires par le biais d'une avance en compte courant d'actionnaire, afin de doter Adeunis des moyens indispensables à la poursuite de son activité. Postérieurement à la réalisation de l'offre publique d'achat simplifiée, une augmentation de capital sera réalisée à laquelle Webdyn souscrira par compensation avec sa créance de compte courant d'actionnaire.

Consécutivement à la réalisation de l'acquisition envisagée, Webdyn déposera à titre obligatoire un projet d'offre publique d'achat simplifiée visant le solde des actions Adeunis en circulation, au prix unitaire identique de 0,175 euro assorti d'un complément de prix d'un montant maximum unitaire de 0,224 euro. Par ailleurs, l'offre publique d'achat simplifiée visera également un BSA en circulation, dont le prix est en cours d'évaluation, permettant de souscrire un nombre d'actions représentant 3,09% du capital d'Adeunis à un prix par action très significativement supérieur au prix de l'offre publique d'achat. Webdyn a l'intention de mettre en oeuvre un retrait obligatoire à l'issue de l'offre publique dans le cas où les actionnaires minoritaires de la Société n'ayant pas apporté leurs actions à l'offre représenteraient moins de 10% du capital et des droits de vote d'Adeunis.

Flexitron Group a la volonté d'intégrer Adeunis à la société Webdyn, dans un nouvel ensemble spécialisé dans des solutions IoT complètes dédiées à l'efficacité énergétique dans l'industrie et le bâtiment. Adeunis apportera son savoir-faire en matière de capteurs et solutions IoT qui permettent de digitaliser le suivi des équipements afin d'optimiser leur performance, leur utilisation ou encore offrir des services liés. Spécialiste du suivi des consommations d'énergie, de la maintenance prédictive, du confort et de la qualité d'air intérieur des bâtiments, Adeunis compte 32 collaborateurs sur un site unique en France (près de Grenoble). Adeunis profitera également de synergies économiques en matière de mutualisation de coûts, de gestion et d'optimisation des dépenses.

Ce projet d'opération intervient dans un contexte économique complexe. Dans un marché du bâtiment en ralentissement et comme annoncé par la Société le 28 juillet 2023, Adeunis rencontre des décalages de prises de commandes sur son activité IoT principale " catalog range ", malgré des investissements importants au cours des derniers exercices, en vue de déclencher son prochain cycle de croissance. Le chiffre d'affaires semestriel d'Adeunis au 30 septembre 2023 ressort ainsi en retrait de 24% par rapport au S1 2022/2023 à 2 ME. L'impact de cette baisse de l'activité a été en partie contenu par un ajustement des charges, faisant progresser la marge brute de 230 pts à 52,8% et permettant de contenir la baisse de l'EBE ajustée de seulement -0,1 ME pour atteindre à -0,3 ME lors de ce premier semestre 2023/2024.

Ce contexte commercial complexe pèse naturellement sur la situation bilancielle, néanmoins des mesures d'optimisation du BFR ont été prises dès les premiers signes de ralentissement et continuent à être mises en oeuvre. Au 30 septembre 2023, Adeunis disposait d'une trésorerie de 0,5 ME, intégrant 0,3 ME supplémentaires issus d'un prêt Bpifrance souscrit en juin 2023, contre 0,9 ME au 31 mars 2023. Au 31 octobre 2023, ce montant avait atteint un point bas à 0,3 ME.

Ainsi et sans apport de fonds supplémentaires, l'horizon de trésorerie ne s'étendrait pas au-delà de janvier 2024. L'injection de fonds supplémentaires permettra ainsi de décaler l'horizon de trésorerie au-delà du premier trimestre 2024. Malgré l'attentisme de certains donneurs d'ordres et sur la base des informations disponibles, Adeunis s'attend à renouer avec la croissance au 2nd semestre 2023/2024, avec un chiffre d'affaires supérieur, sur la période, aux 2,7 ME du 2nd semestre 2022/2023. Le niveau de stock toujours élevé d'Adeunis permettra d'adresser rapidement toute nouvelle demande tout en réduisant le besoin en fonds de roulement.