Adeunis : les tensions sur les approvisionnements freinent la croissance

(Boursier.com) — Pour Adeunis, le chiffre d'affaires de l'exercice 2021/2022 s'élève à 6,1 ME, en croissance de +15,8% contre 5,3 ME un an plus tôt.

La croissance du chiffre d'affaires sur l'exercice démontrerait le positionnement porteur d'Adeunis sur un marché de l'IoT redevenu dynamique, grâce notamment à la sortie de crise sanitaire et aux besoins de pilotage à distance des bâtiments qu'elle a mis en exergue.

La croissance du second semestre à +8% est toutefois inférieure à celle du premier semestre de l'exercice à +27%, en raison du renforcement des tensions sur les approvisionnements en composants au cours de l'exercice. Ces tensions ont limité la croissance des livraisons et ont eu un impact sur les marges de la Société en raison de la hausse des prix.

En conséquence, l'EBE ajusté annuel de l'exercice devrait ressortir proche de l'équilibre, sans atteindre une valeur positive comme initialement ambitionnée et comme réalisée lors de l'exercice précédent.

Pour l'exercice 2022/2023 à venir, la société ambitionne de réaliser une croissance de son activité, portée par un marché qui conserve un dynamisme important, sous l'effet de drivers profonds, notamment le Smart Building et les gammes de produits relatives à la qualité de l'air intérieur.

Toutefois les tensions sur le marché des composants devraient perdurer en 2022/2023 avec des impacts possibles sur l'activité et les marges d'Adeunis.