Adeunis : "le déploiement de la 5G dans l'IoT sera en mesure d'accompagner les enjeux de massification du marché"

(Boursier.com) — Adeunis , l'expert des solutions IIoT (Internet des Objets Industriels), prépare son prochain cycle de croissance et continue d'opérer sur un marché qui conserve un dynamisme important, sous l'effet de drivers profonds, notamment sur le Smart Building avec les besoins de monitoring des consommations énergétiques en parallèle d'obligations règlementaires (décrets tertiaire, décret BACS, loi climat, etc.). De plus, Adeunis ambitionne un déploiement à l'international devant permettre d'accélérer la croissance de son activité alors que lors de l'exercice 2021/2022 70% du chiffre d'affaires a été réalisé en France.

Afin d'apporter une réponse globale aux grands enjeux du secteur et de préparer son déploiement international, Adeunis poursuit depuis plusieurs mois 2 programmes de développement complémentaires.

Le premier programme porte sur le développement de sa gamme de produits 5G et des services associés, avec le soutien du plan France Relance. Cette gamme constitue un relai de croissance et d'avenir en adressant un nouveau marché qui permettra la massification de l'IoT sur la verticale du bâtiment. En augmentant à la fois la bande passante et le débit disponible, le déploiement de la 5G dans l'IoT sera en mesure d'accompagner les enjeux de massification du marché, inhérents au Smart Building et à la Smart City.

Et de deux...

Le second programme porte sur la refonte de l'architecture interne de sa gamme de produits, "plus simple, plus agile et moins dépendante des fournisseurs de composants électroniques". Cette gamme sera totalement agnostique au type de réseau (Lora ou Sigfox) permettant d'adresser l'ensemble du marché international à moindre coût, grâce à une architecture technique et industrielle permettant la différenciation retardée et la capacité de servir toutes les zones dans le monde de façon agile.

Ainsi, Adeunis devrait disposer, avant la fin de l'exercice, de nouveaux leviers capables d'inscrire l'entreprise dans un nouveau cycle de croissance rentable...

