(Boursier.com) — Adeunis lance IAMo (Indoor Air Monitoring), une solution IoT dédiée au suivi de la Qualité de l'Air Intérieur et au confort dans les bâtiments. Pour répondre aux enjeux de la Qualité d'Air Intérieur (QAI), Adeunis a élaboré cette nouvelle offre IoT qui permet de suivre et analyser l'évolution de la qualité d'air et du confort dans un bâtiment, puis de mettre en place un plan d'action adapté aux mesures relevées.

La qualité de l'air intérieur est un enjeu majeur actuel. Déjà règlementée pour les ERP1 au travers de la loi Grenelle 2, la crise sanitaire que nous connaissons aujourd'hui l'a propulsée au premier plan des préoccupations des usagers et de l'ensemble des gestionnaires de bâtiments.

Le niveau de qualité de l'air intérieur est tributaire de multiples facteurs : polluants intérieurs, efficacité du système de ventilation, caractéristiques du bâtiment et des biens qui le compose, activité humaine et aussi pollution extérieure. Pouvoir analyser efficacement la qualité de l'air intérieur n'en est que plus complexe...