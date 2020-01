Adeunis : la perte tend à se réduire

Adeunis : la perte tend à se réduire









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Sur le premier semestre 2019/2020, le chiffre d'affaires d'Adeunis est de 5,8 ME vs 5,6 ME.

Le résultat d'exploitation atteint -1,3 ME en amélioration de 928 KE.

Le résultat net s'élève à -1,5 ME contre -2,1 ME.

Au 30 septembre 2019, Adeunis présente des capitaux propres de 1 ME et un endettement financier de 3,7 ME. La consommation de trésorerie sur la période liée à l'activité et aux investissements a été en partie compensée par le tirage de la

seconde tranche de l'emprunt obligataire pour 1 ME.

Post-clôture, Adeunis a employé le produit de la cession de Vokkero au désendettement intégral de la société. Ainsi, au 11 novembre 2019, Adeunis n'avait plus de dette bancaire ou obligataire à son bilan et disposait de 2,7 ME de ressources disponibles, dont 0,7 ME d'avances en comptes courants.