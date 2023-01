Adeunis : L'EBE ajusté semestriel est à -0,2 ME

(Boursier.com) — Adeunis , l'expert des solutions IIoT (Internet des Objets Industriels), présente ses résultats du premier semestre de l'exercice 2022/2023 (période du 1er avril au 30 septembre 2022), arrêtés par le Conseil d'administration du 19 janvier 2023. Adeunis annonce ainsi une solide résilience opérationnelle et une structure financière saine dans un contexte toujours tendu sur les approvisionnements en composants. Le Chiffre d'affaires ressort à 2,7 ME, en croissance de 4%, malgré la pénurie de composants avec une bonne tenue de la marge brute à 50% (+1 point), prouvant la capacité à compenser les impacts inflationnistes.

L'EBE ajusté semestriel est à -0,2 ME, toujours proche de l'équilibre. La structure financière est saine, pour soutenir le déploiement prochain des nouvelles gammes, avec une trésorerie brute de 2,2 ME.

L'ambition est confirmée d'un EBE ajusté proche de l'équilibre sur l'exercice.