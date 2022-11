Adeunis : Jean-Luc Baudouin remplace Frank Fischer

(Boursier.com) — Adeunis , qui ambitionne de devenir un acteur de référence du marché de l'IIoT, fait évoluer sa gouvernance pour poursuivre cette ambition. La Direction générale d'Adeunis est ainsi resserrée et le Conseil d'administration enrichi.

Le Conseil d'administration, réuni le 10 novembre, a nommé Jean-Luc Baudouin au poste de Président Directeur Général d'Adeunis, en remplacement de Frank Fischer qui a démissionné de ses mandats au sein de la société pour se consacrer à de nouveaux projets personnels.

Le Conseil d'Administration tient à remercier Frank Fischer pour "son engagement et sa détermination dans la transformation d'Adeunis au cours des 13 années passées dans l'entreprise, dont 6 à la direction générale".

Jean-Luc Baudouin a rejoint Adeunis en 2016 et était Directeur Général adjoint et Administrateur depuis 2019. Il a activement contribué à la définition et la mise en oeuvre de la vision stratégique et du repositionnement de l'entreprise. Sa nomination s'inscrit donc dans la continuité de la stratégie menée par la Société depuis plusieurs années. Jean-Luc Baudouin a notamment porté en interne la création de l'offre innovante de solutions IIoT d'Adeunis, le développement des solutions 5G et le pilotage de projets R&D d'ampleur. Il pourra s'appuyer sur les équipes expérimentées d'Adeunis pour poursuivre le travail intense de déploiement des solutions IIoT sur un marché qui conserve un dynamisme important, sous l'effet de drivers profonds, notamment le Smart Building et ses obligations règlementaires (décrets tertiaire, décret BACS, loi climat...).

Lors de ce même Conseil d'administration, il a été décidé de coopter Jacques Letzelter en qualité d'Administrateur indépendant. Jacques est actuellement Directeur de l'activité Systèmes et Services Public chez Signify, le leader mondial de l'éclairage pour les professionnels et les consommateurs et de l'éclairage pour l'Internet des objets.

Le Conseil d'administration d'Adeunis est désormais composé de :

- Jean-Luc Baudouin, Président et Directeur Général

- Muriel Bethoux, Administratrice indépendante

- Charles Antoine Eliard, représentant de Capital Export

- Damien Henault, représentant de Tempocap

- Jacques Letzelter, Administrateur indépendant

- Jean-Mathieu Sahy, administrateur - CEO de Capital Export

- Annabelle de Saint-Quentin, administratrice - CFO de Tempocap.