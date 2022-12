Adeunis : Jean-Luc Baudouin entre au Conseil d'administration de la SBA

(Boursier.com) — Adeunis annonce la nomination de son PDG Jean-Luc Baudouin au Conseil d'administration de la SBA (Smart Buildings Alliance for Smart Cities).

Jean-Luc Baudouin, PDG d'Adeunis, a été élu au Conseil d'administration de la SBA, composé d'un collège de 40 administrateurs, dont la fonction principale est de définir les grandes orientations de l'alliance. Il poursuivra le travail d'Adeunis entrepris depuis 2016 au sein de l'association et depuis 2020 au sein de son Conseil d'administration. Cette nomination illustre la place importante occupée par Adeunis sur son marché cible du Smart Building.

Jean-Luc Baudouin apportera son expertise issue de près de 30 ans d'expérience dans les Hautes Technologies, le déploiement d'offres IoT innovantes et leur mise sur le marché. Il est à l'origine de la création de plus de 30 nouvelles offres de produits innovants Adeunis (technologie radio, Telecom, logiciel embarqué, électronique), dont la nouvelle offre 5G, ainsi que le pilotage de projets R&D d'ampleur, comme le développement d'une plateforme Cloud en partenariat avec Thalès.

Rappelons que l'association SBA, créée en 2012, oeuvre chaque jour à faire du smart building un atout au service des territoires, des entreprises et des occupants. Unique en son genre par sa transversalité, son ouverture et la diversité des 450 entreprises et organisations qui la compose, la SBA structure ses actions autour de 3 piliers : Smart Home, Smart Building et Smart City.