Adeunis intègre le savoir-faire européen de Nordic Semiconductor dans ses capteurs

(Boursier.com) — Pour le développement de ses nouveaux capteurs cellulaires, lancés en juin dernier, Adeunis annonce intégrer le savoir-faire en matière de semi-conducteur radio du norvégien Nordic Semiconductor. Ce choix, motivé par l'expérience unique de NORDIC, permet également de favoriser une souveraineté 5G européenne. Les capteurs cellulaires Adeunis, conçus et fabriqués sur le sol français, utilisent ainsi le module radio nRF9160 de Nordic, pour un suivi environnemental et centralisé dans les bâtiments intelligents.

En juin dernier, Adeunis annonçait le lancement des capteurs "COMFORT" et "COMFORT SERENITY", une nouvelle offre permettant une connectivité cellulaire sur les réseaux NB-IoT et LTE-M, dédiée au suivi des conditions environnementales dans les bâtiments. La commercialisation de ces capteurs a nécessité un développement intensif au sein des équipes Adeunis. Les performances uniques atteintes par cette nouvelle gamme sont notamment rendues possibles grâce à l'intégration du module radio nRF9160 de Nordic Semiconductor, une entreprise norvégienne de semi-conducteurs, spécialisée dans l'IoT qui a été créée en 1983 et qui emploie plus de 1.500 salariés à travers le monde.

Le SiP nRF9160 de Nordic est doté d'un modem LTE-M/NB-IoT. Ses spécifications en termes de puissance de sortie et de sensibilité, tant en mode LTE-M qu'en mode NB-IoT, garantissent une excellente performance de la radio. Ce module radio, qui embarque un processeur Arm Cortex-M33, permet également aux capteurs COMFORT et COMFORT SERENITY de bénéficier d'une puissance de traitement suffisante pour gérer efficacement l'ensemble des fonctions embarquées.