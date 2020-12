Adeunis : forte baisse des ventes

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires semestriel 2020/2021 du nouveau périmètre d'Adeunis s'élève à 2 ME contre 3,1 ME un an plus tôt.

Grâce au recentrage sur les solutions les plus rentables, à la nouvelle organisation industrielle et à la gestion financière toujours rigoureuse de l'entreprise, Adeunis devrait afficher un EBE normatif hors éléments exceptionnels, un résultat d'exploitation et une situation financière en amélioration à fin septembre 2020.

La société renouvelle également son ambition d'un EBE normatif à l'équilibre au cours de l'exercice 2020/2021.