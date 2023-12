Adeunis : Finalisation de l'acquisition par Flexitron Group d'une participation majoritaire au capital

(Boursier.com) — Adeunis , l'expert des solutions IoT pour la gestion du bâtiment (Smart Building), annonce la réalisation de l'acquisition d'une participation majoritaire représentant 53,22% de son capital par Webdyn, société française filiale de Flexitron Group, un groupe international leader dans le secteur de l'IoT, conformément au protocole d'accord signé le 4 décembre 2023, ainsi que la conclusion prochaine d'une convention d'avance en compte courant d'un montant d'environ 700 KE octroyée par Webdyn.

Cette communication fait suite à celle du 5 décembre 2023 qui portait à la connaissance du marché la signature d'un protocole d'accord en date du 4 décembre 2023.

Finalisation de l'opération conforme à l'accord du 4 décembre 2023

Webdyn a acquis le 15 décembre dernier une participation majoritaire composée de 1.222.933 actions Adeunis détenues par TempoCap et Capital Export et représentant 53,22% des actions en circulation, à un prix ferme de 0,175 euro (coupon attaché) assorti, le cas échéant, d'un complément de prix :

*De 0,175 euro par action, si le chiffre d'affaires d'Adeunis pour l'exercice clos le 31 mars 2024 est compris entre 5 ME et 5,3 ME, représentant alors un prix définitif par action de 0,350 euro ;

*De 0,224 euro par action, si le chiffre d'affaires d'Adeunis pour l'exercice clos le 31 mars 2024 dépasse 5,3 ME, représentant alors un prix définitif par action de 0,399 EUR.

Injection de fonds supplémentaires

Au-delà de la prise de contrôle de la Société et en raison notamment des besoins de trésorerie d'Adeunis à très court terme, Webdyn va procéder prochainement à une injection de fonds supplémentaires par le biais d'une avance en compte courant d'actionnaire d'un montant d'environ 700 KE, afin de doter Adeunis des moyens indispensables à la poursuite de son activité.