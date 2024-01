Adeunis étend sa gamme de capteurs pour l'Amérique et l'Asie-Pacifique

(Boursier.com) — Adeunis étend sa gamme de capteurs IoT LoRaWAN et Sigfox vers de nouvelles zones dans le monde. Une dizaine de capteurs Adeunis sont ainsi disponibles en 7 versions afin de répondre aux besoins du continent Américain et de la zone Asie-Pacifique, en plus de l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient.

Le développement de ces nouveaux capteurs s'inscrit dans la volonté annoncée d'Adeunis d'étendre sa présence dans le monde. Cette gamme vient en complément des produits lancés en 2023 sur les nouvelles technologies NB-IoT et LTE-M, afin de répondre aux besoins d'un plus grand nombre d'utilisateurs et de cas d'usage à travers le monde.