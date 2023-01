Adeunis et Friendly Technologies s'associent pour faciliter les déploiements IoT cellulaires dans le monde

(Boursier.com) — Adeunis , l'expert des solutions IoT, s'associe à Friendly Technologies, société israélienne, spécialisée dans l'IoT et le device management.

Ce partenariat s'inscrit dans le cadre du programme "One-IoT Partners" de Friendly Technologies, dans le but de proposer des solutions IoT complètes à travers le monde.

En tant qu'expert du LPWAN, Adeunis travaille actuellement à étendre sa gamme de capteurs IoT multi-réseaux avec des appareils connectés dans les technologies 5G (NB-IoT et LTE-Cat-M1), dans la continuité de sa stratégie d'un déploiement international agnostique. Les premiers produits qui seront lancés sur le marché se concentrent notamment sur les cas d'utilisation IoT pour la qualité de l'air intérieur (QAI) et le monitoring des consommations énergétiques.Dans le cadre du programme de partenariat IoT, l'équipe de R&D d'Adeunis s'est associée à Friendly Technologies pour qualifier ses nouveaux produits afin qu'ils puissent communiquer avec la plateforme de gestion des objets communicants Friendly One-IoT. Les principales fonctionnalités de la plateforme ont été testées avec succès, notamment la transmission de données sur le protocole LwM2M et la gestion des appareils sur le terrain (configuration à distance, mise à jour du micrologiciel par voie aérienne (FOTA), etc).

Les capteurs déjà qualifiés sont ceux permettant de surveiller la température, l'humidité relative, la concentration de CO2 et une variation du niveau de composés organiques volatils dans une pièce.