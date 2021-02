Adeunis entend préserver son indépendance

Adeunis entend préserver son indépendance









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le conseil d'administration d'Adeunis s'est réuni, le 5 février, pour faire un point sur les avancées de la société au cours des derniers mois et ses perspectives de développement...

Exécutant sa feuille de route présentée en novembre 2019, Adeunis s'est recentré avec succès sur l'IIoT en 2020. La nouvelle direction a mis en oeuvre un ensemble d'actions d'envergure aboutissant à un repositionnement stratégique sur des solutions IIoT à forte valeur ajoutée.

De plus, une réorganisation industrielle globale de la société a été menée. Grâce à la transition d'un modèle basé sur la croissance vers un modèle privilégiant la rentabilité des activités, Adeunis a fortement amélioré ses fondamentaux opérationnels, avec notamment un marge brute normative qui atteint 56,9% au 1er semestre 2020-2021 (45,8% sur l'exercice 2019/2020), permettant une solide amélioration (+0,4 ME) de l'EBE normatif au 30 septembre 2020. La situation financière est également en très nette amélioration avec une trésorerie nette de plus de 1,3 ME.

Perspectives favorables

Les perspectives d'Adeunis pour la fin de l'exercice clos en mars 2021 et les prochaines années demeurent positives malgré un contexte macro-économique incertain. La société a ainsi renouvelé son ambition d'atteindre un EBE normatif à l'équilibre au cours du second semestre 2020-2021, synthétisant l'ensemble du travail accompli depuis plus de 1 an sur la capacité d'Adeunis à créer de la valeur.

Fort de ses résultats semestriels en amélioration, de perspectives favorables notamment autour de la 5G, de l'IA et du Edge computing, dans l'intérêt de ses collaborateurs, de ses clients et de ses actionnaires, le Conseil d'Administration a entériné sa volonté de poursuivre le développement de l'entreprise sur ses bases organiques ambitieuses.

Il a ainsi été décidé de mettre fin au mandat donné à une banque d'affaires pour un éventuel processus de rapprochement.

La stratégie de l'entreprise demeure d'atteindre une taille critique sur le marché à fort potentiel du Smart Building. Dorénavant, les partenariats industriels et rapprochements commerciaux seront privilégiés. Toutefois, la société ne s'interdira pas d'étudier les éventuelles opportunités de rapprochement, dès lors qu'elles seront jugées créatrices de valeur pour les actionnaires.