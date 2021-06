Adeunis développe une offre dédiée à la Qualité d'Air Intérieur et au confort des usagers

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Afin de répondre aux enjeux de la Qualité d'Air Intérieur (QAI), sujet majeur d'aujourd'hui et de demain, Adeunis a élaboré une nouvelle offre IoT dont le lancement officiel est prévu à l'automne 2021. Cette solution permettra de suivre et analyser l'évolution de la qualité d'air dans un bâtiment, puis de mettre en place un plan d'action adapté aux mesures relevées.

Pour développer cette solution IoT, Adeunis s'est entourée d'experts du secteur prenant en compte les différentes composantes de la qualité d'air intérieur, de la ventilation et du confort des usagers du bâtiment, qu'il s'agisse de bâtiment tertiaire, d'école, ou encore de logement...

L'enjeu de la qualité de l'air intérieur est aujourd'hui plus que jamais d'actualité. Il a été démontré que l'air intérieur est 5 à 10 fois plus pollué que l'air extérieur, or nous passons 80% de notre temps dans des lieux clos. Cette mauvaise qualité de l'air peut être à l'origine de nombreuses pathologies (somnolence, baisse d'attention et d'efficacité, asthme ou encore allergies respiratoires). En France, 20.000 personnes en sont les victimes chaque année et son coût est estimé à 19 milliards d'euros par an...