Adeunis : Désignation d'un expert indépendant

(Boursier.com) — Adeunis , l'expert des solutions IoT pour la gestion du bâtiment (Smart Building), annonce la désignation du cabinet Paper Audit & Conseil, représenté par Monsieur Xavier Paper, en qualité d'expert indépendant afin d'établir un rapport sur les conditions financières du projet d'offre publique d'achat simplifiée obligatoire, suivie d'un retrait obligatoire si les conditions sont remplies, devant être déposée par la société WEBDYN sur les titres d'ADEUNIS en circulation non détenus par elle, au cours du premier trimestre 2024.

Cette communication fait suite à celle du 5 décembre 20231 dans laquelle la société annonçait notamment qu'elle désignerait un expert indépendant dans le cadre du projet d'Offre. Il est rappelé que le Conseil d'administration de la société en date du 15 décembre 2023, a constitué un comité ad hoc, composé de Muriel Bethoux, Jacques Letzelter et de Jean Luc Baudouin.

Le Conseil d'administration de la Société en date du 16 janvier 2024, sur recommandation de son comité ad hoc, a procédé à la désignation du cabinet Paper Audit & Conseil, étant précisé qu'en application de l'article 261-1-1 I et III du règlement général, l'Autorité des marchés financiers ne s'est pas opposée à cette nomination.

La désignation de l'expert indépendant a été requise en application de l'article 261-1, I, 1o, 2o, 4o et 5o et de l'article 261-1, II du Règlement général de l'AMF, afin qu'il établisse un rapport sur les conditions financières de l'Offre et du retrait obligatoire si ce dernier est mis en oeuvre.

Après avoir pris connaissance de ce rapport, incluant notamment l'attestation d'équité de l'expert indépendant, le Conseil d'administration de la société émettra un avis motivé sur l'Offre et ses conséquences pour la société, ses actionnaires et ses salariés. Cet avis motivé ainsi que le rapport de l'expert indépendant seront rendus publics dans le cadre du projet de note en réponse dont le dépôt auprès de l'AMF fera l'objet d'un communiqué de presse de la société.