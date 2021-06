Adeunis : des ventes annuelles à 5,3 ME

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de l'exercice 2020/2021 du nouveau périmètre d'Adeunis s'élève à 5,3 ME contre 6,1 ME un an plus tôt.

Par activité, le chiffre d'affaires des solutions 'catalog range ressort' est en baisse de 8% à 3,2 ME, reflétant l'impact de la crise sanitaire sur les déploiements IoT dans ce contexte particulier.

Adeunis compte afficher un EBE normatif hors éléments exceptionnels proche de l'équilibre sur l'ensemble de l'exercice, contre -1,6 ME en 2019/2020, grâce à un EBE positif au second semestre, en croissance de près d'1 ME, par rapport au second semestre 2019/2020.

La société s'attend à un net rebond de son activité pour l'exercice 2021/2022.