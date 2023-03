Adeunis : Déploiement en Australie de solutions IOT Adeunis dans des compteurs d'eau

(Boursier.com) — Adeunis , l'expert des solutions IIoT (Internet des Objets Industriels) et son distributeur australien Elecom Electronics Supply s'associent autour d'un projet d'intégration d'un millier de capteurs IoT Adeunis dans des compteurs d'eau d'une ville de la côte Est australienne, afin d'analyser et piloter la consommation en eau sur son territoire.

L'eau est une ressource précieuse qu'il faut économiser, elle constitue un des leviers principaux des objectifs de développement durable de l'ONU (ODD) 6 : eau et assainissement pour tous d'ici 2030. Conscient de l'importance de préserver cette ressource, le client final de ce projet, une ville de la côte Est australienne située au sud de Brisbane, a donc décidé d'équiper plus d'un millier de compteurs d'eau d'autant de capteurs IoT Adeunis PULSE.

Le capteur PULSE d'Adeunis, dans sa version IoT dédiée à la zone Australie/Nouvelle-Zélande (LoRaWAN AS923), transmet de manière régulière et programmée, les données de consommation des compteurs équipés. La ville peut ainsi suivre et analyser l'évolution de ces consommations. Une alerte est également émise en cas de dépassement de seuil. Cette fonction permet notamment de détecter rapidement une fuite d'eau sur le réseau et donc d'agir au plus vite pour la réguler et éviter des pertes trop importantes.

En plus de l'aspect environnemental, le projet d'intégration de capteurs IoT Adeunis dans la gestion d'un réseau d'eau apporte des avantages économiques et opérationnels. En effet, grâce aux données de consommation recueillies par les capteurs, la ville peut mieux comprendre les habitudes de consommation de ses habitants et ajuster ses stratégies de gestion de l'eau en conséquence. Cela peut entraîner des économies importantes pour la ville en termes de coûts de production et de distribution d'eau, ainsi qu'une meilleure utilisation des ressources disponibles. De plus, la détection rapide des fuites d'eau permet de réduire les coûts de maintenance et de réparation, ainsi que de minimiser les pertes de revenus dues à des écoulements non détectés.

Ce projet a été rendu possible grâce à la collaboration avec Elecom Electronics Supply, le distributeur local des solutions IoT Adeunis. Le déploiement des capteurs est actuellement toujours en cours sur les compteurs de la ville, représentant une première étape et un premier test à grande échelle avant d'autres déploiements.