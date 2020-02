Adeunis conclut un partenariat de développement avec Carl Software

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Carl Software, expert en gestion technique de patrimoine et des équipements (GMAO/EAM) et Adeunis, spécialiste des solutions IOT par radio, annoncent un partenariat pour développer une solution commune de gestion de maintenance connectée. Le partenariat entre Adeunis et Carl Software permet précisément d'optimiser toute la chaîne de valeur depuis la génération de la donnée jusqu'à sa prise en compte opérationnelle dans le pilotage de la maintenance équipement. Directement intégrés à la GMAO Carl Source, les objets connectés Adeunis sont susceptibles de créer, sans intermédiaire, des ordres de maintenance à partir des analyses embarquées. A la différence des systèmes classiques IoT ou de supervision, il n'est plus nécessaire de fixer des seuils d'alertes et des interfaces d'échanges.

Aujourd'hui en phase d'incubation technique et de développement, cette solution, qui sera commercialisée sur le 2è semestre 2020, s'appuie sur une approche articulant Intelligence Artificielle et Edge computing.