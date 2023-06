Adeunis : compte s'inscrire dans un nouveau cycle de de croissance

(Boursier.com) — L 'activité de l'exercice 2022-2023 d'Adeunis a été perturbée par des tensions qui ont affecté ponctuellement le niveau de commandes. Adeunis a ainsi vu son chiffre d'affaires atteindre 5,5 millions d'euros en 2022-2023 (6,1 ME un an plus tôt).

Par activité, le chiffre d'affaires des solutions IIoT "catalog range" s'établit à 4,22 ME (4,71 ME un an plus tôt), lié à un manque de volumes de commandes en fin d'exercice, malgré des contrats-cadres solides avec de grands comptes. Les solutions IIoT "customized products" ont généré 350 kE de revenus. L'activité est restée à un niveau cohérent avec la volonté claire d'Adeunis de favoriser commercialement la gamme de solutions " catalog " à forte valeur ajoutée.

Perspectives

Depuis plusieurs exercices, Adeunis prépare et investit dans son prochain cycle de croissance pour adresser un marché au dynamisme important, sous l'effet de drivers profonds, en particulier sur le Smart Building. Afin de répondre à la future demande importante en solutions IoT, Adeunis prépare un déploiement volontaire à l'international, avec le soutien de l'Accélérateur International Bpifrance et Business France, devant permettre d'accélérer la croissance de son activité. Adeunis a ainsi poursuivi depuis plusieurs mois deux programmes de développement complémentaires de gammes de produits IoT. Le 1er programme porte sur le développement de sa gamme de produits 5G et des services associés, avec le soutien du plan France Relance. Le 2e programme porte sur la refonte de l'architecture interne de sa gamme de produits, plus simple, plus agile et moins dépendante des fournisseurs de composants électroniques.

Grâce à une demande structurellement bien orientée sur son activité coeur, à l'accélération de ses activités à l'international et au concours de ses deux nouvelles gammes de produits, Adeunis ambitionne de s'inscrire progressivement dans un nouveau cycle de croissance.