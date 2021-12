Adeunis attend un EBE ajusté semestriel proche de l'équilibre

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires semestriel 2021/2022 d'Adeunis ressort en croissance de +27,1% pour atteindre 2 584 kEUR contre 2 033 kEUR un an plus tôt.

Par activité, le chiffre d'affaires des solutions " catalog range " a accéléré sa dynamique de croissance, enclenchée au second semestre de l'exercice précédent, qui atteint +70% sur les 6 premiers mois de l'année pour un chiffre d'affaires de 2 125 kEUR. Cette performance est principalement tirée par la poursuite de la reprise des déploiements chez les Grands Comptes qui a suivi la normalisation progressive du contexte sanitaire.

De plus, la nouvelle offre de solutions pour le monitoring de la qualité de l'air intérieur a enregistré ses premières commandes importantes. Les solutions " customized products " se sont contractées de 35% à 141 kEUR, conformément à la volonté claire d'Adeunis de ne plus accepter de commandes peu ou pas profitables et de favoriser commercialement la gamme de solutions " catalog " à forte valeur ajoutée.

Adeunis compte afficher un EBE ajusté semestriel en nette croissance par rapport au premier semestre 2020/2021, et proche de l'équilibre, démontrant la capacité à tendre vers un EBE annuel positif qui reste, à ce jour, l'objectif de la société.