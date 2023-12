Adeunis annonce le lancement du 'PULSE'

(Boursier.com) — Adeunis , expert dans le domaine de l'Internet des Objets (IoT), annonce le lancement de son tout dernier produit : le PULSE NB-IoT / LTE-M "5G ready". Spécifiquement conçu pour la gestion intelligente de l'électricité et de l'eau dans les bâtiments, le PULSE offre une solution complète pour une gestion efficiente des ressources, des économies substantielles, et une empreinte écologique réduite.

Le PULSE tire pleinement parti de la technologie cellulaire en s'appuyant sur les normes NB-IoT et LTE-M... Cette caractéristique offre une couverture mondiale avec un débit élevé et garantit une connectivité robuste sur les zones couvertes par la téléphonie mobile. De plus, la capacité de pénétration du signal cellulaire dans les structures architecturales complexes améliore considérablement la fiabilité de la transmission des données, permettant un suivi précis des compteurs d'eau et d'électricité dans n'importe quel environnement, du résidentiel aux bâtiments tertiaires.