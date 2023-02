Adeunis : accélère son développement international avec Bpifrance

(Boursier.com) — Adeunis , l'expert des solutions IIoT (Internet des Objets Industriels), intègre la 4e promotion de l'Accélérateur International Bpifrance et Business France. Ce programme a pour objectif d'accompagner les sociétés sélectionnées dans leur croissance et leur stratégie à l'international.

L'Accélérateur International de Bpifrance et Business France rassemble, pour sa 4e promotion, 17 PME et ETI. Les objectifs d'Adeunis au sein de L'Accélérateur International sont de : renforcer la stratégie à l'export, se positionner sur des marchés à fort potentiel, adapter l'organisation interne et développer des opportunités commerciales. Son programme mêle conseils personnalisés, séminaires thématiques, échanges entre paires et mise en réseau... le tout permettant de nourrir la stratégie d'Adeunis et de définir un plan d'action pour booster ses ventes à l'export.

Ce programme intensif de 18 mois se déroule à partir de février 2023.