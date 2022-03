Adeunis a commercialisé un nouveau capteur mesurant les particules fines

(Boursier.com) — Adeunis a commercialisé récemment un nouveau capteur mesurant les particules fines et les composés organiques volatils : le capteur BREATH. Ce capteur complète la solution IAMo d'Adeunis (Indoor Air Monitoring) dédiée au suivi et monitoring de la Qualité de l'Air Intérieur (QAI). L'ensemble des capteurs de cette solution vient apporter des réponses concrètes aux besoins de nombreux gestionnaires et propriétaires de bâtiments, qu'il s'agisse d'Établissements recevant du Public (ERP), d'établissements scolaires ou encore de bâtiments tertiaires.

Depuis plusieurs mois, Adeunis déploie ses capteurs COMFORT CO2 qui mesurent la concentration en CO2, la température et le taux d'humidité dans de multiples bâtiments en France et en Europe, notamment dans le milieu scolaire.

Afin de compléter son offre dédiée à la qualité de l'air intérieur et d'apporter une réponse plus fine aux acteurs du marché, Adeunis propose également depuis peu, le capteur BREATH. Les données remontées par ces capteurs, ainsi que celles relevées par le capteur Delta P sur les systèmes de ventilations sont par la suite analysées et retranscrites sous forme d'indicateurs facilement analysables dans la plateforme IAMo. Cette solution répond à des besoins actuels et futurs du marché, tant sur des aspects législatifs et sanitaires, qu'économiques...