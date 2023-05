Adecco : les prévisions des analystes dépassées

(Boursier.com) — Adecco a publié un chiffre d'affaires supérieur aux attentes des analystes au premier trimestre, en hausse de 8% à 5,89 milliards d'euros, contre une estimation moyenne de 5,83 milliards d'euros. "Notre activité de transition de carrière a ramené de nouveaux projets de restructuration d'entreprise, ce qui a permis d'atteindre des niveaux de performance record", a expliqué Denis Machuel, le DG du groupe.

Le chiffre d'affaires de l'activité de transition de carrière, qui propose des services de coaching pour les changements de rôles aux travailleurs et aux organisations, a grimpé de 63%.

Adecco a publié une marge brute de 21,3% et des frais de vente, généraux et administratifs représentant 18,4% de son chiffre d'affaires au premier trimestre. Pour le trimestre en cours, le groupe s'attend à ce que la marge brute et les SG&A soient globalement conformes à ceux du T1.