ADC SIIC : -1,3 ME de perte en 2020

ADC SIIC : -1,3 ME de perte en 2020









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Alliance Développement Capital SIIC (ADC SIIC) dispose d'un patrimoine immobilier évalué à 39,5 millions d'euros hors droits selon les expertises réalisées au 31 décembre 2020 par un cabinet parisien. Le patrimoine est de 36 ME. Il est constitué de la majeure partie des murs d'un hôtel 4 étoiles sis rue du Faubourg St Honoré à Paris (8ème), détenu à 85 % via une filiale, d'un appartement parisien (7ème) de 3,5 ME en nue-propriété, une participation de 19,4 ME dans la société Dual Holding, et une participation de 4,7 ME dans la société Hillgrove Investments Group, copropriétaire à 50% via une filiale, d'un bien immobilier situé dans le centre de Londres.

L'activité du groupe est assez stable. Les revenus nets du groupe ADC SIIC s'établissent à 587 kE au 31 décembre 2020 (545 KE au 31 décembre 2019). L'amélioration provient essentiellement d'une baisse des charges locatives globales (-43KE).

La variation de la juste valeur des immeubles ressort à -2,1 ME (+1,4 ME en 2019. Le résultat opérationnel ressort à -2,53 ME (+989 kE un an plus tôt).

Le résultat financier est de +1,4 ME et comprend principalement l'incidence positive de la fin du litige fiscal relatif aux années 2002 à 2004 (+ 2,19 ME) et de la variation de la juste valeur des actions présentées au poste des actifs financiers courants pour -0,7 ME.

La quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence s'élève à -0,4 ME. Le résultat net consolidé, part du groupe, est déficitaire de -1,35 ME (+9,81 ME au 31 décembre 2019, exercice qui comprenait un produit de 9,8 ME relatif à la résolution de l'ancien litige portant sur l'immeuble de la rue Cavaignac).

L'ANR par action est de 0,367 euro au 31 décembre 2020 (0,379 euro au 31 décembre 2019).

Perspectives