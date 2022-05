Adani Group va acquérir la totalité des parts d'Holcim dans Ambuja Cement et ACC pour 6,4 MdsCHF

(Boursier.com) — Holcim a signé un accord engageant le Groupe Adani pour acquérir son activité en Inde, comprenant sa participation de 63,11% dans Ambuja Cement, qui détient une participation de 50,05% dans ACC, ainsi que sa participation directe de 4,48% dans ACC. Les prix d'offre correspondants de 385 INR pour Ambuja Cement et de 2.300 INR pour ACC se traduisent par un montant en espèces de 6,4 milliards de CHF pour Holcim.

Adani Group est une entreprise leader reconnue en Inde, avec un portefeuille d'entreprises de classe mondiale allant de l'infrastructure à l'énergie. Depuis son entrée en Inde en 2005, Holcim a établi un bilan de création de valeur durable avec des investissements stratégiques allant de nouvelles usines de pointe aux technologies vertes telles que les systèmes de récupération de chaleur.

Jan Jenisch, PDG, Holcim : "Avec le groupe Adani, nous avons trouvé un propriétaire idéal pour déclencher la prochaine ère de croissance de notre entreprise indienne pour nos employés et toutes les parties prenantes dans une transaction rapide et efficace. Je suis fier des antécédents d'Holcim sur le marché indien, où nous avons considérablement augmenté notre capacité au fil des ans, tout en faisant progresser notre leadership en matière de développement durable.

Le secteur de la construction n'a jamais été aussi attractif qu'aujourd'hui, avec tant d'opportunités pour construire mieux et plus avec moins, pour améliorer durablement le niveau de vie de tous. Au cours des douze derniers mois, nous avons investi 5 milliards de CHF dans Solutions & Products en tant que nouveau moteur de croissance pour l'entreprise, tout en poursuivant en permanence des compléments dans les granulats et le béton prêt à l'emploi. Holcim est prêt à saisir de nouvelles opportunités, conformément à sa "Stratégie 2025 - Accélérer la croissance verte", pour devenir le leader mondial des solutions de construction innovantes et durables".

Gautam Adani, président du groupe Adani, a déclaré : "Grâce au leadership mondial d'Holcim en matière de développement durable, nous acquérons certaines des opérations de matériaux de construction les plus efficaces en Inde, alimentées par des technologies propres comme les systèmes de récupération de chaleur. Nous reconnaissons que les opérations d'Ambuja et d'ACC sont énergivores et par conséquent, lorsqu'elles sont combinées à nos capacités de production d'énergie renouvelable, nous gagnons une grande longueur d'avance dans le voyage de décarbonisation qui est un must pour l'industrie indienne."