Adagio poursuit son développement dans l'ouest parisien

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Adagio poursuit son développement dans l'ouest parisien en ouvrant début juillet le nouvel aparthotel 4 étoiles Suresnes Longchamp au croisement des rues Salomon de Rothschild et Benoit Malon.

En partenariat avec Cogedim et Coffim, l'établissement comptant 106 appartements accueillera une clientèle mixte d'affaire et de loisirs grâce à son emplacement idéal.

Une centaine de sociétés de secteurs variés sont implantées aux alentours immédiats du site et les centres d'affaires de Boulogne Billancourt, Saint Cloud et Sèvres ne sont qu'à trois stations du tramway T2. Bien desservi et situé à proximité de l'hippodrome de Longchamp, des bords de Seine, du bois de Boulogne et du Parc de Bagatelle, sa situation géographique séduira autant les professionnels que les touristes...