ADA : un 1er semestre dynamique

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2021, le chiffre d'affaires des enseignes du Groupe ADA enregistre une progression de 24,8% à 51,4 millions d'euros, avec un total de 1.249 agences au 30 juin 2021, dont 376 agences ADA et 873 points de vente Point Loc by ADA.

Le chiffre d'affaires global du 1er semestre ressort à 46,48 ME, en croissance de +8%.

Le résultat d'exploitation s'établit à 2,07 ME contre 727 kE un an plus tôt. Il est en croissance de +185%. Le résultat net part du groupe s'établit à 1,65 ME, également en vive hausse après un 1er semestre 2020 de 560 kE de résultat net (pdg).

"La croissance exceptionnelle de l'activité du Groupe ADA démontre sa capacité à rebondir après les difficultés rencontrées en 2020 à cause des interdictions de déplacement liées au contexte sanitaire", commente le management.